Зламали паркан і вирвались: близько сотні солдатів рф спробували втекти з військової частини у Краснодарі
Київ • УНН
Близько сотні російських солдатів у п'ятницю намагалися втекти з військової частини у Краснодарі. Утримувані в комендатурі солдати зламали паркан, що спричинило перекриття вулиць та посилення патрулів поліції.
У російському місті Краснодар у п'ятницю, 18 квітня, з військової частини намагались втекти близько сотні солдатів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали Astra, Baza.
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Зазначається, що близько ста російських вояків брали участь у спробі такої втечі з частини.
У районі військової частини у Краснодарі повністю перекрили 2-у Трудову вулицю. Навколо безліч патрульних автомобілів, поліцейські доглядають транспортні засоби
За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, близько 100 вояків-втікачів перед тим тримали на території однієї з військових комендатур "у спеціально обгородженому місці". Також зазначається, що солдати зламали паркан і вже вийшли на територію комендатури.
За попередніми даними, військові втікачі у Краснодарі не були озброєні. Дані щодо постраждалих або жертв внаслідок інциденту не надходили.
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