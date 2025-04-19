Зламали паркан і вирвались: близько сотні солдатів рф спробували втекти з військової частини у Краснодарі

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету
17:00 • 36307 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 50861 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

18 квітня, 13:23 • 63274 перегляди

Великдень-2025: де і коли дивитись онлайн-трансляцію богослужінь

18 квітня, 10:59 • 68432 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
18 квітня, 08:50 • 105311 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
18 квітня, 08:41 • 91679 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
18 квітня, 08:05 • 155174 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

18 квітня, 07:43 • 53936 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 137777 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 85050 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
51%
751 мм
Популярнi новини

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87845 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20591 перегляди

Зеленський ввів санкції проти трьох китайських компаній на тлі звинувачень Пекіна в озброєнні рф

18 квітня, 13:25 • 23039 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18432 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15040 перегляди
Публікації

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

17:00 • 36304 перегляди

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

18 квітня, 12:10 • 87923 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

18 квітня, 08:32 • 143847 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

18 квітня, 08:05 • 155173 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 137775 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Джей Ді Венс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Сполучене Королівство

Запоріжжя

Реклама
УНН Lite

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 15090 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 18480 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 20643 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 55336 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

18 квітня, 09:33 • 67943 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

MIM-104 Patriot

The Guardian

The New York Times

Зламали паркан і вирвались: близько сотні солдатів рф спробували втекти з військової частини у Краснодарі

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Близько сотні російських солдатів у п'ятницю намагалися втекти з військової частини у Краснодарі. Утримувані в комендатурі солдати зламали паркан, що спричинило перекриття вулиць та посилення патрулів поліції.

Зламали паркан і вирвались: близько сотні солдатів рф спробували втекти з військової частини у Краснодарі

У російському місті Краснодар у п'ятницю, 18 квітня, з військової частини намагались втекти близько сотні солдатів. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали AstraBaza.

Деталі

Зазначається, що близько ста російських вояків брали участь у спробі такої втечі з частини.

У районі військової частини у Краснодарі повністю перекрили 2-у Трудову вулицю. Навколо безліч патрульних автомобілів, поліцейські доглядають транспортні засоби

- йдеться у дописі Astra.

За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, близько 100 вояків-втікачів перед тим тримали на території однієї з військових комендатур "у спеціально обгородженому місці". Також зазначається, що солдати зламали паркан і вже вийшли на територію комендатури.

За попередніми даними, військові втікачі у Краснодарі не були озброєні. Дані щодо постраждалих або жертв внаслідок інциденту не надходили.

Нагадаємо

росія активно вербує до війська, витрачаючи мільйони доларів на рекламу та бонуси. Це свідчить про намір продовжувати фінансування збройних сил на нинішньому рівні протягом тривалого часу.

рф на тлі величезних втрат поповняє військо особами без громадянства - ЦПД08.04.25, 16:34 • 11432 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,513.40
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,593.66