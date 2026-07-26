Слияние авиакомпаний в рф скрывает банкротство активов - СВР
Киев • УНН
ростех планирует объединить авиаактивы под управлением Ильюшин Финанс Ко. Разведка считает это попыткой скрыть банкротство отдельных компаний за счет общей отчетности.
российская государственная корпорация "ростех" планирует объединить под одной крышей пассажирскую "red wings", грузового оператора "skygates", санитарную авиацию и лизинговую структуру "авиакапитал-сервис", поручив управление компании "ильюшин финанс ко", но на самом деле речь идет о попытке скрыть банкротство отдельных активов за общей отчетностью холдинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
Как отметили в разведке, создание холдинга не решает ни одной из этих проблем по существу, оно лишь перераспределяет дефицитные ресурсы между теми же больными компаниями.
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