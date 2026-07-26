Фото: Служба внешней разведки Украины

российская государственная корпорация "ростех" планирует объединить под одной крышей пассажирскую "red wings", грузового оператора "skygates", санитарную авиацию и лизинговую структуру "авиакапитал-сервис", поручив управление компании "ильюшин финанс ко", но на самом деле речь идет о попытке скрыть банкротство отдельных активов за общей отчетностью холдинга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Как отметили в разведке, создание холдинга не решает ни одной из этих проблем по существу, оно лишь перераспределяет дефицитные ресурсы между теми же больными компаниями.

Централизация средств, персонала и запчастей означает, что менее приоритетные перевозчики будут официально принесены в жертву ради поддержания жизни других, а не то, что в системе вдруг появится больше самолетов, двигателей или специалистов - говорится в сообщении.

В СВР добавили: ни одна реорганизационная схема не вернет в россию поставки западных комплектующих, не ускорит серийный выпуск отечественных самолетов и не остановит отток кадров, которые истощены годами авральных решений.

Проблема российской авиации системная: санкционная изоляция, износ парка и нехватка технологий, а бюрократическое слияние холдинговых структур лечит симптомы, а не болезнь - отметили в украинской внешней разведке.

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