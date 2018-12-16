Следствие установит, проверяли ли Су-27 перед вылетом
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во время досудебного расследования падения истребителя СУ-27 будет проверено, проверялось ли техническое состояние самолета перед вылетом. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил сообщил пресс-секретарь Военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.
"Техническое состояние самолета перед вылетом всегда проверяется, но все равно будет проводиться проверка этого", – рассказал Киселев.
Также представитель прокуратуры отметил, что в настоящее время проводится выемка технической документации и экспертизы для установления причин падения самолета. По его словам, исходя из практики, экспертизы могут длиться от недели и больше.
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Напомним, 16 декабря на военном аэродроме "Озерное" в Житомирской области при заходе на посадку разбился истребитель СУ-27. На борту был один пилот, он погиб. За расследование падения истребителя взялось Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу передали ГПУ.
У пилота, который погиб из-за падения, остались жена и дочь. Он принимал участие в АТО в 2014 году.