Слідство встановить, чи перевіряли Су-27 перед вильотом
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час досудового розслідування падіння винищувача СУ-27 буде перевірено, чи перевірявся технічний стан літак перед вильотом. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив повідомив прес-секретар Військової прокуратури Центрального регіону Андрій Кисельов.
"Технічний стан літака перед вильотом завжди перевіряється, але все одно буде проводитися перевірка цього", – розповів Кисельов.
Також речник прокуратури зазначив, що нині проводиться виїмка технічної документації та експертизи для встановлення причин падіння літака. За його словами, виходячи із практики, експертизи можуть тривати від тижня і більше.
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Нагадаємо, 16 грудня на військовому аеродромі "Озерне" в Житомирській області при заході на посадку розбився винищувач СУ-27. На борту був один пілот, він загинув. За розслідування падіння винищувача взялося Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі передали ГПУ.
У пілота, який загинув через падіння, залишися дружина та донька. Він брав участь в АТО у 2014 році.