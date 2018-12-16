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Слідство встановить, чи перевіряли Су-27 перед вильотом

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 16 грудня. УНН. Під час досудового розслідування падіння винищувача СУ-27 буде перевірено, чи перевірявся технічний стан літак перед вильотом. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив повідомив прес-секретар Військової прокуратури Центрального регіону Андрій Кисельов.

Слідство встановить, чи перевіряли Су-27 перед вильотом

"Технічний стан літака перед вильотом завжди перевіряється, але все одно буде проводитися перевірка цього", – розповів Кисельов.

Також речник прокуратури зазначив, що нині проводиться виїмка технічної документації та експертизи для встановлення причин падіння літака. За його словами, виходячи із практики, експертизи можуть тривати від тижня і більше.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Падіння винищувача Су-27: пілот загинув від удару

Нагадаємо, 16 грудня на військовому аеродромі "Озерне" в Житомирській області при заході на посадку розбився винищувач СУ-27. На борту був один пілот, він загинув. За розслідування падіння винищувача взялося Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі передали ГПУ.

У пілота, який загинув через падіння, залишися дружина та донька. Він брав участь в АТО у 2014 році.

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