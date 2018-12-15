ДБР взялося за розслідування загибелі пілота винищувача Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують обставини загибелі пілота військового літака Су-27 на Житомирщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.
"Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань відкрито кримінальне провадження щодо обставин аварії військового літака Су-27, внаслідок якої загинув його пілот. Кримінальне провадження відкрито за статтею 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів або підготовки до них)", - зазначили у ДБР.
Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Центрального регіону України, яка і повідомила раніше про відкриття провадження.
Наразі на місці аварії працює спільна слідча група центрального апарату Державного бюро розслідувань та територіального управління, розташованого у місті Хмельницькому, група військових прокурорів апарату військової прокуратури Центрального регіону України та прокурорів Житомирського гарнізону.
"Відомо, що загиблий пілот 1975 року народження, льотчик першого класу", - повідомили у ДБР.
Вони нагадали, що інцидент стався під час планових польотів на Житомирщині сьогодні, 15 грудня, близько 15 години.