Розпочато розслідування падіння винищувача на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні, 15.12.2018 року близько 15:00 на Житомирщині під час заходу на посадку у 2-х км від аеродрому Озерне розбився військовий літак-винищувач Су-27,бортовий номер 55, приписаний до в/ч 1435. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Військова прокуратура Центрального регіону, передає УНН.
Аварія сталася під час проведення планового польоту. За попередньою інформацією з місця події, льотчик – Олександр Васильович Фоменко, загинув.
На місцї аварії літака працює група військових прокурорів апарату військової прокуратури Центрального регіону України, прокурорів Житомирського гарнізону та слідчих Державного бюро розслідувань.
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15.12.18 ДБР до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 Кримінального кодексу України, "Порушення правил польотів або підготовки до них".
Наразі усі обставини трагічної події з’ясовуються.
Нагадаємо, сьогодні в 15:00 на військовому аеродромі "Озерне" в Житомирській області при заході на посадку розбився винищувач СУ-27. На борту був один пілот, він загинув.