Розпочато розслідування падіння винищувача на Житомирщині

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні, 15.12.2018 року близько 15:00 на Житомирщині під час заходу на посадку у 2-х км від аеродрому Озерне розбився військовий літак-винищувач Су-27,бортовий номер 55, приписаний до в/ч 1435. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Військова прокуратура Центрального регіону, передає УНН.