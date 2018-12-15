Начато расследование падения истребителя в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня, 15.12.2018 года около 15:00 в Житомирской области во время захода на посадку в 2-х км от аэродрома Озерное разбился военный самолет-истребитель Су-27, бортовой номер 55, приписанный к в/ч 1435. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Военная прокуратура Центрального региона, передает УНН.
Авария произошла во время проведения планового полета. По предварительной информации с места происшествия, летчик - Александр Васильевич Фоменко, погиб.
На том месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следственных Государственного бюро расследований.
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15.12.18 ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
Сейчас все обстоятельства трагического происшествия выясняются.
Напомним, сегодня в 15:00 на военном аэродроме "Озерное" в Житомирской области при заходе на посадку разбился истребитель СУ-27. На борту был один пилот, он погиб.