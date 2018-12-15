Су-27 розбився при посадці на військовому аеродромі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Житомирській області на військовому аеродромі "Озерне" при заході на посадку розбився винищувач Су-27. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в прес-службі Генерального штабу України.
За інформацією військових, літак Су-27 виконував плановий політ, це не були військові навчання. Також у прес-службі Генштабу уточнили, що модель літака Су-27 одномісна, тобто пілот був єдиним на борту. Зараз на місці проводяться слідчі дії, попередні версії інциденту будуть згодом.
"Поки говорити зарано, адже подія сталася в 15:00. Зараз проводиться слідство. Ми висловлюємо співчуття родині пілота", - сказали в прес-службі Генштабу України.
Нагадаємо, під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув.
Як повідомляв УНН, під час військових навчання у Вінницькій області розбився навчальний літак Су-27, в якому перебували два пілоти: українець та американець, обидва загинули.