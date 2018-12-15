Су-27 разбился при посадке на военном аэродроме

По информации военных, самолет Су-27 выполнял плановый полет, это не были военные учения. Также в пресс-службе Генштаба уточнили, что модель самолета Су-27 одноместная, то есть пилот был единственным на борту. Сейчас на месте проводятся следственные действия, предыдущие версии инцидента будут позже.

"Пока говорить рано, ведь это произошло в 15:00. Сейчас проводится следствие. Мы выражаем соболезнования семье пилота", - сказали в пресс-службе Генштаба Украины.

Напомним, во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб.

Как сообщал УНН, во время военных учения в Винницкой области разбился учебный самолет Су-27, в котором находились два пилота: украинец и американец, оба погибли.