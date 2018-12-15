Під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Житомирській області під час планових польотів розбився літак Су-27, пілот загинув. Про це повідомили в прес-службі Генерального штабу на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 15 грудня 2018 року, на Житомирщині, близько 15 години, у ході виконання планових польотів, під час заходу на посадку розбився літак Су-27. Льотчик загинув. Обставини та причини події з’ясовуються", - сказано у повідомлені.
Нагадаємо, що навчально-бойовий Су-27, в кабіні якого знаходилися Іван Петренко та американський льотчик Сет Нерінг, розбився під час ознайомчого польоту у рамках навчань "Чисте небо-2018" на території Вінницької області. У результаті падіння літака обидва пілоти загинули. Сам Іван Петренко кілька років служив у Озерному на Житомирщині. Тут у нього залишились дружина та донька.