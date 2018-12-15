Во время плановых полетов разбился самолет Су-27, пилот погиб

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, в Житомирской области, около 15 часов, в ходе выполнения плановых полетов, при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.



Напомним, что учебно-боевой Су-27, в кабине которого находились Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений "Чистое небо-2018" на территории области. В результате падения самолета оба пилота погибли. Сам Иван Петренко несколько лет служил в Озерном в Житомирской области. Здесь у него остались жена и дочь.