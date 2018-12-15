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ГБР взялось за расследование гибели пилота истребителя Су-27

Киев • УНН

 • 11031 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства гибели пилота военного самолета Су-27 в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ГБР взялось за расследование гибели пилота истребителя Су-27

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований открыто уголовное производство в отношении обстоятельств аварии военного самолета Су-27, в результате которой погиб его пилот. Уголовное производство открыто по статье 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - отметили в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Центрального региона Украины, которая и сообщила ранее об открытии производства.

Сейчас на месте аварии работает совместная следственная группа центрального аппарата Государственного бюро расследований и территориального управления, расположенного в городе Хмельницком, группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины и прокуроров Житомирского гарнизона.

"Известно, что погибший пилот 1975 года, летчик первого класса", - сообщили в ГБР.

Они напомнили, что инцидент произошел во время плановых полетов в Житомирской области сегодня, 15 декабря, около 15 часов.

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