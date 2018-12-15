Падіння СУ-27: в загиблого пілота залишилася дружина і донька
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В пілота Збройних сил України, який загинув сьогодні внаслідок падіння літака СУ-27 на Житомирщині, залишися дружина та донька. Про це повідомили в прес-службі командування повітряних сил ЗСУ, передає УНН.
"Дані пілота: майор ФОМЕНКО Олександр Васильович, начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних сил України.1975 р.н., українець, народився м. Шостка Сумської обл. Освіта: ХІЛ ВПС y 1996 р. У Збройний Силах з 1992 р. Військовий льотчик 1-го класу. Освоїв такі типи літаків: Л-39, МіГ-29, Су-27. Загальний наліт – 482 год. У 2018 р. – 45 год. Підготовлений до ведення бойових дій в повному обсязі Курсу бойової підготовки, в якості інструктора в простих та складних метеорологічних умовах вдень. Брав участь в АТО у 2014 році.Одружений, є донька", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють правоохоронні органи та спеціальна комісія Командування Повітряних сил ЗС України, фахівці літаючої авіаційно-технічної лабораторії. Причини та обставини катастрофи встановлюються
Нагадаємо, сьогодні в 15:00 на військовому аеродромі "Озерне" в Житомирській області при заході на посадку розбився винищувач СУ-27. На борту був один пілот, він загинув.