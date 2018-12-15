Падение Су-27: у погибшего пилота осталась жена и дочь

"Данные пилота майор ФОМЕНКО Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украини.1975 г.р., украинец, родился м. Шостка Сумской обл. Образование: ХИЛ ВВС 1996 год. В Вооруженных силах с 1992 г.. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27. Общий налет - 482 ч. В 2018 - 45 год. Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических их условиях днем. Участвовал в АТО в 2014 году. Женат, есть дочь", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальная комиссия Командования Воздушных сил ВС Украины, специалисты летающей авиационно-технической лаборатории. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются

Напомним, сегодня в 15:00 на военном аэродроме "Озерное" в Житомирской области при заходе на посадку разбился истребитель СУ-27. На борту был один пилот, он погиб.