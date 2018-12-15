Процесуальне керівництво у справі падіння Су-27 передали ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням трагедії, у якій загинув український пілот, очолила Головна військова прокуратура України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.
До групи процесуальних прокурорів включено також прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України та Житомирського гарнізону.
“Розслідування проводиться слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань. Як повідомлялося на офіційному сайті військової прокуратури Центрального регіону України, сьогодні, 15.12.2018 під час заходу на посадку у 2-х км від аеродрому Озерне на Житомирщині розбився військовий літак-винищувач Су-27,бортовий номер 55, приписаний до в/ч 1435”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, що на місці аварії триває робота групи військових прокурорів апарату військової прокуратури Центрального регіону України та військових прокурорів Житомирського гарнізону.
Як повідомляв УНН, ДБР взялося за розслідування загибелі пілота винищувача Су-27.