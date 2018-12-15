Процессуальное руководство по делу падения Су-27 передали ГПУ

В группу процессуальных прокуроров включены также прокуроры военной прокуратуры Центрального региона Украины и Житомирского гарнизона.

“Расследование проводится следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований. Как сообщалось на официальном сайте военной прокуратуры Центрального региона Украины, сегодня, 15.12.2018 при заходе на посадку в 2-х км от аэродрома Озерное Житомирской разбился военный самолет-истребитель Су-27, бортовой номер 55, приписанный к в/ч 1435”, — указано в сообщении.

Напомним, что на месте аварии продолжается работа группы военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины и военных прокуроров Житомирского гарнизона.

Как сообщал УНН, ГБР взялось за расследование гибели пилота истребителя Су-27.