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Следствие по делу о покушении на Гандзюк значительно продвинулось - СБУ

Киев • УНН

 • 8906 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Следователи значительно продвинулись в расследовании уголовного производства о покушении на советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.

Следствие по делу о покушении на Гандзюк значительно продвинулось - СБУ

"Чрезвычайно резонансное преступление. И мы здесь работаем в тесном взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции. Некоторые детали уже сообщали. Но я хочу добавить с разрешения наших следователей, в настоящее время задержаны и находятся под стражей пять человек, причастных к этому преступлению. Работа по этому поводу продолжается. То есть, у нас есть значительное и хорошее продвижение в этом деле", - подчеркнул глава спецслужбы.

Грицак заверил, что в рамках этого производства у Службы безопасности и Национальной полиции "как никогда плодотворное взаимодействие".

"Сейчас мы работаем над мотивами и заказчиками этого преступления. Но мы стоим твердо на пути раскрытия этого преступления", - резюмировал он.

Напомним, подозреваемого в нападении на помощницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

Как сообщал УНН, нападение на Екатерину Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Уголовное производство по факту совершения покушения на Гандзюк передали в центральный аппарат Службы безопасности Украины.

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