Слідство у справі замаху на Гандзюк значно просунулося - СБУ

"Надзвичайно резонансний злочин. І ми тут працюємо в тісній взаємодії з працівниками Національної поліції. Деякі деталі вже повідомляли. Але я хочу додати з дозволу наших слідчих, що на цей час затримано і перебувають під вартою п’ять осіб, причетних до цього злочину. Робота з цього приводу триває. Тобто, у нас є значне і хороше просування у цій справі", - наголосив голова спецслужби.



Грицак запевнив, що у межах цього провадження у Служби безпеки та Національної поліції "як ніколи плідна взаємодія".



"Зараз ми працюємо над мотивами і замовниками цього злочину. Але ми стоїмо твердо на шляху розкриття цього злочину", - резюмував він.



Нагадаємо, підозрюваного у нападі на помічницю мера Херсона Катерину Гандзюк Миколу Новікова відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.



Як повідомляв УНН, напад на Катерину Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Кримінальне провадження за фактом вчинення замаху на Гандзюк передали до центрального апарату Служби безпеки України.