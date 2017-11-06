Следствие рассматривает три версии убийства Аксельрода

По первой версии, Эдуарда Аксельрода убил кто-то из его личного круга общения через бытовые мотивы.

По второй — Аксельрода застрелили из-за долгов, а по третьей версии уроженца Барнаула убили с целью перераспределения сфер влияния уголовной организации в городе Харькове.

Известно, что убитый перед смертью собирался заниматься бизнесом. Имел ли он отношение сам к криминальному миру — следствие пока не говорит.

Что касается версии генпрокурора Луценко о том, что Аксельрод якобы имел отношение к убийству депутата Госдумы Вороненкова — следственное управление Харькова не исключает и такую ​​версию.

Кроме того, во время брифинга стало известно, что киллер стрелял из автомата, совершил около 15 выстрелов, по предварительной информации работал профессиональный киллер. Следствие продолжается.

Напомним, 4 ноября на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель, Е.Аксельрод, погиб на месте.