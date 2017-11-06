Следствие рассматривает три версии убийства Аксельрода

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57465 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124960 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106045 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108661 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107176 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100314 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105219 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102518 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145675 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116371 просмотра

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Актуальное
Следствие рассматривает три версии убийства Аксельрода

Следствие рассматривает три версии убийства Аксельрода

Киев  •  УНН

 • 11271 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. Полиция рассматривает три версии убийства коммерсанта Эдуарда Аксельрода. Об этом во время брифинга заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Чиж, передает корреспондент УНН.

По первой версии, Эдуарда Аксельрода убил кто-то из его личного круга общения через бытовые мотивы.

По второй — Аксельрода застрелили из-за долгов, а по третьей версии уроженца Барнаула убили с целью перераспределения сфер влияния уголовной организации в городе Харькове.

Известно, что убитый перед смертью собирался заниматься бизнесом. Имел ли он отношение сам к криминальному миру — следствие пока не говорит.

Что касается версии генпрокурора Луценко о том, что Аксельрод якобы имел отношение к убийству депутата Госдумы Вороненкова — следственное управление Харькова не исключает и такую ​​версию.

Кроме того, во время брифинга стало известно, что киллер стрелял из автомата, совершил около 15 выстрелов, по предварительной информации работал профессиональный киллер. Следствие продолжается.

Напомним, 4 ноября на улице Клочковской в Харькове на парковке возле жилого дома неизвестный расстрелял автомобиль Audi, водитель, Е.Аксельрод, погиб на месте.

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