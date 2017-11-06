Слідство розглядає три версії вбивства Аксельрода

За першою версією, Едуарда Аксельрода вбив хтось з його особистого кола спілкування, через побутові мотиви.

За другою - Аксельрод застрелили через борги, а за третьою версією уродженця барнаулу вбили з метою перерозподілу сфер впливу кримінального осередку в місті Харкові.

Відомо, що вбитий перед смертю збирався займатися бізнесом. Чи мав він відношення сам до кримінального світу - слідство поки не каже.

Що ж до версії генпрокурора Луценка про те, що Аксельрод ніби то мав відношення до вбивства депутата Держдуми Вороненкова - слідче управління Харкова не відкидає й таку версію.

Крім того, під час брифінгу стало відомо, що кілер стріляв з автомату, здійснив близько 15 пострілів, за попередньою інформацією працював професійний кілер. Наразі слідство триває.

Нагадаємо, 4 листопада на вулиці Клочківській в Харкові на парковці біля житлового будинку невідомий розстріляв автомобіль Audi, водій, Е.Аксельрод, загинув на місці.