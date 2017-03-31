Следствие продвинулось в поиске соучастников убийства Д.Вороненкова - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Следствие серьезно продвинулось в поиске соучастников убийства депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Заслушал отчет, следствие достаточно серьезно продвинулось в поиске соучастников преступления”, — сказал Ю.Луценко.
Он добавил, что не может разглашать подробности в интересах следствия.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне “Донбасс”.
Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова — Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД, Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данными, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Это имя озвучил и нардеп Антон Геращенко как имя убийцы. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.
Впоследствии в Нацгвардии сообщили, что вероятного убийцу Д.Вороненкова освободили из Нацгвардии из-за невыполнения контракта.