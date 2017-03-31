Слідство просунулося в пошуку співучасників вбивства Д.Вороненкова — Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Слідство серйозно просунулося в пошуку співучасників вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Заслухав звіт, слідство достатньо серйозно просунулося в пошуку співучасників злочину”, — сказав Ю.Луценко.
Він додав, що не може розголошувати подробиці в інтересах слідства.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.
Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова — Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім’я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.
Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.