Вслед за российскими соцмереамии следует заблокировать сайты ОРДЛО - И.Геращенко

“Следующий этап — заблокировать все сайты ОРДЛО как те, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это заявление стало реакцией на то, что президент Франции Емаануель Макрон назвал российские каналы лживыми и пропагандистскими. Это произошло во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным .

Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона прокомментировал встречу с Владимиром Путиным.