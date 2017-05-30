Вслед за российскими соцмереамии следует заблокировать сайты ОРДЛО - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. После блокировки российских социальных сетей стоит заблокировать все сайты боевиков ОРДЛО. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Следующий этап — заблокировать все сайты ОРДЛО как те, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины”, — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что это заявление стало реакцией на то, что президент Франции Емаануель Макрон назвал российские каналы лживыми и пропагандистскими. Это произошло во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным .
Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона прокомментировал встречу с Владимиром Путиным.