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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40270 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вслед за российскими соцмереамии следует заблокировать сайты ОРДЛО - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. После блокировки российских социальных сетей стоит заблокировать все сайты боевиков ОРДЛО. Об этом вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

 

Вслед за российскими соцмереамии следует заблокировать сайты ОРДЛО - И.Геращенко

“Следующий этап — заблокировать все сайты ОРДЛО как те, что нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную рознь, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины”, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это заявление стало реакцией на то, что президент Франции Емаануель Макрон назвал российские каналы лживыми и пропагандистскими. Это произошло во время его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным .

Как сообщал УНН, Эммануэль Макрона прокомментировал встречу с Владимиром Путиным.

Украинские Национальные Новости

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