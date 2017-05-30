Слідом за російськими соцмереамиі слід заблокувати сайти ОРДЛО - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Після блокування російських соціальних мереж варто заблокувати всі сайти бойовиків ОРДЛО. Про це віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Наступний етап — заблокувати всі сайти ОРДЛО як такі, що порушують українське законодавство, сіють міжнаціональну ворожнечу, виступають проти територіальної цілісності і суверенітету України”, — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що ця заява стала реакцією на те, що президент Франції Емаануель Макрон назвав російські канали брехливими і пропагандистськими. Це відбулось під час його зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як повідомляв УНН, Еммануель Макрон прокоментував зустріч з Володимиром Путіним.