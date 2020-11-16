Следователь ГБР по делам расстрелов на Майдане умер от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Андрей Ена, который был следователем по делам, связанным с расследованием расстрелов протестующих 20-го февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве, умер от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Адвокатская совещательный группа, передает УНН.
"У нас очень печальная новость. 11 ноября от коронавируса умер следователь по делам Майдана Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля на улице Институтской", - отметили в группе.
Также сообщили, что Ена организовывал и проводил следственные эксперименты на Аллее Небесной Сотни по этому эпизоду. Координировал большое количество участников, экспертов.
"Работал с пострадавшими и свидетелями, исследовал, приводил в порядок видео. Это очень большой объем кропотливой и важной следственной работы. Мы благодарны за все, что Андрей Ена успел сделать по делам Майдана", - подытожили правозащитники.
Отметим, что УНН обратился к ГБР по поводу такой информации, одна в бюро ее пока не прокомментировали.
Напомним, что по делам Майдана будут судить действующего чиновника полиции Киева.