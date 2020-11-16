Слідчий ДБР у справах розстрілів на Майдані помер від COVID-19

“У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20-го лютого на вулиці Інститутській”, - зазначили в групі.

Також повідомили, що Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду. Координував велику кількість учасників, експертів.

“Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану”, - підсумували правозахисники.

Зазначимо, що УНН звернувся до ДБР з приводу такої інформації, одна у бюро її поки не прокоментували.

Нагадаємо, що у справах Майдану судитимуть чинного посадовця поліції Києва.



