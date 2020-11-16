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Слідчий ДБР у справах розстрілів на Майдані помер від COVID-19

Слідчий ДБР у справах розстрілів на Майдані помер від COVID-19

Київ • УНН

 • 15805 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Андрій Єна, який був слідчим у справах, пов'язаних з розслідуванням розстрілів протестувальників 20-го лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, помер від коронавірусної інфекції. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Адвокатська дорадча група, передає УНН.

“У нас дуже сумна новина. 11 листопада від коронавірусу помер слідчий у справах Майдану Андрій Єна. Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим по епізоду розстрілу протестувальників 20-го лютого на вулиці Інститутській”, - зазначили в групі.

Також повідомили, що Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні по цьому епізоду. Координував велику кількість учасників, експертів.

“Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану”, - підсумували правозахисники.

Зазначимо, що УНН звернувся до ДБР з приводу такої інформації, одна у бюро її поки не прокоментували.

Нагадаємо, що у справах Майдану судитимуть чинного посадовця поліції Києва.

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