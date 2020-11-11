Справи Майдану: судитимуть діючого чиновника Нацполіції Києва

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно діючого співробітника – заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділення одного з управлінь поліції ГУ Нацполіції в Києві. Йому інкримінується незаконне затримання протестувальника, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно діючого співробітника – заступника начальника відділу поліції – начальника слідчого відділення одного з управлінь поліції ГУ Нацполіції в місті Києві, який на час вчинення злочину працював слідчим райуправління ГУ МВС України в м. Києві. Правоохоронцю інкриміновано скоєння за попередньою змовою групою осіб у січні 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, службового підроблення, перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, завідомо незаконного затримання, та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст.28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України)", - повідомили в ОГП.

Так, за даними слідства, ексслідчий з метою "перешкоджання проведенню зборів і мітингів, безпідставно, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення, 21 січня 2014 року затримав на вул. Грушевського у м. Києві протестувальника, склав і підписав повідомлення йому про підозру у вчиненні нібито масових заворушень".

Крім того, зазначають в прокуратурі, правоохоронець начебто підробив та подав до районного суду Києва клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше у "справах Майдану" суд надав дозвіл на спеціальне судове провадження стосовно ексберкутівця за побиття активіста.

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