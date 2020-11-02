Справи Майдану: дозволено судове провадження стосовно ексберкутівця за побиття активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Суд надав дозвіл на спеціальне судове провадження стосовно ексберкутівця за побиття активіста. Про це повідомили в пресслужбі ОГП, передає УНН.
“За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно колишнього співробітника підрозділу міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління МВС України у Харківській області. Це перше рішення щодо заочного судового розгляду у справах Майдану”, - повідомили в офісі Генерального прокурора.
Експравоохоронець обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень — нанесенні 1 грудня 2013 року на вул. Банковій у м. Києві тілесних ушкоджень учаснику акції протесту (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України).
Вказане рішення суду дозволяє здійснювати судовий розгляд кримінального провадження за відсутності обвинуваченого, який переховується від органів слідства і суду та з 18 вересня 2015 року перебуває у розшуку.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, що ексслідчого міліції судитимуть за переслідування протестувальників.
Додамо, що цього року в “справах Майдану” притягнуто до кримінальної відповідальності 34 особи.