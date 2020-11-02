Дела Майдана: разрешено судебное производство в отношении экс-беркутовца за избиение активиста
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Суд дал разрешение на специальное судебное производство в отношении экс-беркутовца за избиение активиста. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.
"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом. Киева предоставлено разрешение на специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего сотрудника подразделения милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в Харьковской области. Это первое решение о заочном судебном разбирательстве по делам Майдана", - сообщили в офисе Генерального прокурора.
Экс-правоохранитель обвиняется в превышении власти и служебных полномочий - нанесении 1 декабря 2013 года на ул. Банковой в г. Киеве телесных повреждений участнику акции протеста (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Указанное решение суда позволяет осуществлять судебное разбирательство уголовного производства в отсутствие обвиняемого, который скрывается от органов следствия и суда и с 18 сентября 2015 года находится в розыске.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, что экс-следователя милиции будут судить за преследование протестующих.
Добавим, что в этом году в "делах Майдана" привлечено к уголовной ответственности 34 человека.