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Дела Майдана: разрешено судебное производство в отношении экс-беркутовца за избиение активиста

Дела Майдана: разрешено судебное производство в отношении экс-беркутовца за избиение активиста

Киев  •  УНН

 • 9619 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Суд дал разрешение на специальное судебное производство в отношении экс-беркутовца за избиение активиста. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП, передает УНН.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом. Киева предоставлено разрешение на специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего сотрудника подразделения милиции особого назначения "Беркут" Главного управления МВД Украины в Харьковской области. Это первое решение о заочном судебном разбирательстве по делам Майдана", - сообщили в офисе Генерального прокурора.

Экс-правоохранитель обвиняется в превышении власти и служебных полномочий - нанесении 1 декабря 2013 года на ул. Банковой в г. Киеве телесных повреждений участнику акции протеста (ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Указанное решение суда позволяет осуществлять судебное разбирательство уголовного производства в отсутствие обвиняемого, который скрывается от органов следствия и суда и с 18 сентября 2015 года находится в розыске.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что экс-следователя милиции будут судить за преследование протестующих.

Добавим, что в этом году в "делах Майдана" привлечено к уголовной ответственности 34 человека.

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