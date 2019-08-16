Следователи воспроизвели картину убийства Дианы Хриненко

По версии следствия, 25.08.2018 года, около 01:30 подозреваемый ехал на автомобиле по с. Субботцы Знаменского района. Заметил, как со стороны центра села направлялась ранее ему незнакомая девушка и разговаривала по мобильному телефону. В этот момент у подозреваемого возник умысел на убийство.

Согласно данным, с помощью неустановленного следствием предмета, поверхность которого имеет тупые твердые свойства, причинил несовершеннолетний телесные повреждения костей свода черепа, неполного перелома диафиза второй пястной кости правой кисти, полного осколочного перелома тела нижней челюсти, повреждение остистого отростка четвертого поясничного позвонка. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся переломами костей основания и свода черепа.

Причинив смерть девушки, имея опыт в конспирации преступной деятельности, пытаясь уклониться от уголовной ответственности, решил спрятать тело. С этой целью положил тело к себе в автомобиль на заднее сиденье и поехал в сторону с. Новотреповка Знаменского района рядом с автодорогой Новополяна - Глубокая Балка. Подозреваемый, убедившись, что никого нет вокруг, понимая, что в данном месте никто не будет искать, спрятал тело, закопав его в поле. После исчез в неизвестном направлении.

Расследование по факту убийства Дианы Хриненко продолжается.

Напомним, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области исчезла 16-летняя местная жительница Диана Хриненко. Поиски пропавшей девушки продолжались все время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

В августе этого года стало известно, что в польском городе Познань полицейские задержали гражданина Украины, который подозревается в убийстве 17-летней девушки на украинской территории.

Впоследствии выяснилось, что на границе Украины задержали подозреваемого в убийстве Дианы. 15 августа его взяли под стражу.