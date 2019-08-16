Слідчі відтворили картину вбивства Діани Хріненко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. На Кіровоградщині продовжують розслідування за фактом вбивства неповнолітньої Діани Хріненко. Про це повідомили у пресслужбі Ленінського районного суду, передає УНН.
За версією слідства, 25.08.2018 року, близько 01:30 підозрюваний їхав на автомобілі по с. Суботці Знам’янського району. Помітив, як зі сторони центру села направлялась раніше йому незнайома дівчина та розмовляла по мобільному телефону. У цей момент у підозрюваного виник умисел на вбивство.
Згідно з даними, за допомогою невстановленого слідством предмета, поверхня якого має тупі тверді властивості, спричинив неповнолітній тілесні ушкодження кісток склепіння черепа, неповного перелому діафіза другої п’ясткової кістки правої кісті, повного осколкового перелому тіла нижньої щелепи, пошкодження остистого виростка четвертого поперекового хребця. Смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми, яка супроводжувалася переломами кісток основи та склепіння черепа.
Спричинивши смерть дівчини, маючи досвід у конспірації злочинної діяльності, намагаючись ухилитись від кримінальної відповідальності, вирішив сховати тіло. З цією метою поклав тіло до себе в автомобіль на заднє сидіння та поїхав в бік с. Новотрепівка Знам’янського району поруч із автодорогою Новополяна – Глибока Балка. Підозрюваний, впевнившись, що нікого немає навкруги, розуміючи, що в даному місці ніхто не буде шукати, сховав тіло, закопавши його у полі. Опісля зник в невідомому напрямку.
Розслідування за фактом вбивства Діани Хріненко продовжується.
Нагадаємо, 24 серпня 2018 року у селі Суботці Кіровоградської області зникла 16-річна місцева жителька Діана Хріненко. Пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року.
У серпні цього року стало відомо що у польському місті Познань поліцейські затримали громадянина України, який підозрюється у вбивстві 17-річної дівчини на українській території.
Згодом з'ясувалося , що на кордоні України затримали підозрюваного у вбивстві Діани. 15 серпня його взяли під варту.