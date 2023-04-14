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Sleeper возобновляет производство в Украине с благотворительной целью

Sleeper возобновляет производство в Украине с благотворительной целью

Киев • УНН

 • 1663836 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украинский бренд одежды Sleeper возобновляет производство в Украине в обновленном формате – Red Ruta Sleeper Atelier. Часть прибыли от продажи вещей украинского производства будет отдаваться на благотворительность. Об этом УНН сообщил СЕО компании Тарас Малеев.

Цитата

“Мы с самого начала войны хотели придумать, как, несмотря на сложные условия работы во время обстрелов и разрушенную цепочку поставок, продолжать производиться в Украине и обеспечивать наших швей работой. Так же мы хотели регулярно помогать Украине в рамках нашего бизнеса. Несколько месяцев назад мы поняли, что условия для этого есть. Сухопутная логистика работает, свет в офисе есть, перемещаться по городу уже безопасно. Наша цель - чтобы каждый посетитель нашего сайта из-за рубежа лишний раз вспомнил о помощи Украине. Деньги, заработанные от этих продаж, будут идти в нашу страну - на закупку материалов у украинских партнёров, зарплаты людям в Украине, налоги и помощь благотворительным организациям и больницам”, - рассказал Малеев.

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Детали

Red Ruta Sleeper Atelier будет производить самые популярные модели бренда в эксклюзивных цветах, принтах или с нашивками. Подавляющее большинство тканей и комплектующих будет закупаться в Украине.

Напомним

Sleeper объявил благотворительную акцию для сбора средств на протезирование пострадавших в результате войны. 

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