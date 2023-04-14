Sleeper відновлює виробництво в Україні з благодійною метою

ukru
Ексклюзив
15:02 • 46468 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 75116 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 106933 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 241579 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 175268 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 169755 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 265644 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 454959 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 346106 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357331 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 202462 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175178 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 144057 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136925 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 98389 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 241636 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 265676 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 501530 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 636300 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 660784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 44534 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 51170 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 136925 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 175178 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 202462 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Sleeper відновлює виробництво в Україні з благодійною метою

Sleeper відновлює виробництво в Україні з благодійною метою

Київ • УНН

 • 1663837 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Український бренд одягу Sleeper відновлює виробництво в Україні в оновленому форматі – Red Ruta Sleeper Atelier. Частина прибутку від продажу речей українського виробництва віддаватиметься на благодійність. Про це УНН повідомив СЕО компанії Тарас Малєєв.

Цитата

“Ми з самого початку війни хотіли придумати, як попри складні умови роботи під час обстрілів та зруйнований ланцюжок поставок продовжувати вироблятися в Україні та забезпечувати наших швачок роботою. Також ми хотіли регулярно допомагати Україні в межах нашого бізнесу. Декілька місяців тому ми зрозуміли, що умови для цього є. Сухопутна логістика працює, світло в офісі є, переміщатися містом вже безпечно. Наша мета – щоб кожен відвідувач нашого сайту з-за кордону вкотре згадав про допомогу Україні. Гроші, зароблені від цих продажів, будуть йти до нашої країни – на закупівлю матеріалів в українських партнерів, зарплати людям в Україні, податки та допомогу благодійним організаціям та лікарням”, - розповів Малєєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Fashion-благодійники: як модні бренди підтримують Україну під час війни

Деталі

Red Ruta Sleeper Atelier вироблятиме найпопулярніші моделі бренду в ексклюзивних кольорах, принтах або з нашивками. Переважна більшість тканин та комплектуючих закуповуватиметься в Україні.

Нагадаємо

Sleeper оголосив благодійну акцію для збирання коштів на протезування потерпілих у результаті війни. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$83,417.40
Золото
$3,147.16
Tesla
$252.43
Brent
$74.65
S&P 500
$5,554.09
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,842.38