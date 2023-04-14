Sleeper відновлює виробництво в Україні з благодійною метою

Цитата

“Ми з самого початку війни хотіли придумати, як попри складні умови роботи під час обстрілів та зруйнований ланцюжок поставок продовжувати вироблятися в Україні та забезпечувати наших швачок роботою. Також ми хотіли регулярно допомагати Україні в межах нашого бізнесу. Декілька місяців тому ми зрозуміли, що умови для цього є. Сухопутна логістика працює, світло в офісі є, переміщатися містом вже безпечно. Наша мета – щоб кожен відвідувач нашого сайту з-за кордону вкотре згадав про допомогу Україні. Гроші, зароблені від цих продажів, будуть йти до нашої країни – на закупівлю матеріалів в українських партнерів, зарплати людям в Україні, податки та допомогу благодійним організаціям та лікарням”, - розповів Малєєв.

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Деталі

Red Ruta Sleeper Atelier вироблятиме найпопулярніші моделі бренду в ексклюзивних кольорах, принтах або з нашивками. Переважна більшість тканин та комплектуючих закуповуватиметься в Україні.

Нагадаємо

Sleeper оголосив благодійну акцію для збирання коштів на протезування потерпілих у результаті війни.