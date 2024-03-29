Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора

Принудительное перемещение украинских детей в рф - двум псевдочиновникам незаконно созданных оккупантами учреждений сообщено о подозрении. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора двум гражданам Украины сообщено о подозрении по факту принудительного перемещения 15 статусных детей из Новопетровской спецшколы Николаевского облсовета. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины). - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Следователи установили, что один из подозреваемых - это так называемый "заместитель начальника Департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области". Его сообщница - так называемая "ректор Херсонского аграрного университета".

В прокуратуре сообщили, что в июле 2022 года в спецшколе на временно оккупированной Николаевщине находилось 15 детей. Однако, военные рф вместе с директором коммунального учреждения и ее мужем принудительно переместили всех воспитанников заведения в Центр социально-психологической реабилитации детей в село Степановка в Херсонскую область. А оттуда уже в октябре того же года псевдочиновники совместно с военнослужащими ВС РФ вывезли детей из центра реабилитации и доставили на речной вокзал в Херсон. Прокуроры отметили, что к детям применяли угрозы и психологическое давление.

Из Херсона детей доставили в Олешки, что на левобережье Херсонщины, а затем - автобусом через оккупированный город Армянск в Крыму до железнодорожной станции в Джанкой. В тот же день дети поездом были вывезены в Краснодарский край рф в город Анапу.

В Офисе Генпрокурора отметили, что из 15 воспитанников заведения 10 детей были лишены родительской опеки, 2 детей-сирот, 2 ребенка, которые попали в заведение из-за сложных жизненных обстоятельств, и еще один ребенок, который на момент депортации был усыновлен гражданами США, однако его не успели забрать.

Таким образом псевдочиновники действовали на выполнение преступного плана политического и военного руководства рф по насильственному перемещению украинских детей и их депортации в рф для дальнейшего усыновления или передачи под опеку граждан рф, их русификации и уничтожения украинской идентичности. - отметили в Офисе Генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается. Его проводит СБУ.