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Следователи установили личности псевдочиновников, которые принудительно вывезли 15 украинских детей в Россию - Офис Генпрокурора
Двух псевдочиновников обвинили в принудительном перемещении 15 украинских детей с оккупированной территории в Россию в рамках российского плана по уничтожению украинской идентичности.
россияне атаковали Никопольщину из дронов и артиллерии: есть разрушения и пострадавшие
российские оккупационные войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, повреждены 12 домов, автомобили и линия электропередач.
Отопительный сезон пройден успешно, пункты несокрушимости продолжат работать - Шмыгаль
Украина успешно прошла отопительный сезон, но "Пункты несокрушимости", согласно постановлению правительства, будут работать на постоянной основе, чтобы поддерживать людей даже после войны.
Несмотря на санкции россия смогла удвоить импорт сырья для пороха благодаря западным компаниям - WSJ
Несмотря на западные санкции, россия увеличила импорт нитроцеллюлозы, ключевого ингредиента для производства пороха, на 70% в 2022 году от компаний из США, Германии, Тайваня и других стран.
Террористы направлялись в Киев для получения вознаграждения: в рф сделали очередное фантастическое заявление об атаке в "Крокусе" и "украинском следе"
В рф утверждают, что подозреваемые в совершении теракта в подмосковном Крокус Сити Холле якобы направлялись в Киев, чтобы получить "обещанное вознаграждение".
Общий фонд госбюджета в марте пополнился на 158 млрд грн - Минфин
В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей, в том числе 105,7 млрд грн от налогов и 45,8 млрд грн от Государственной таможенной службы, что на 5,6% превысило месячный план поступлений.
Град, гром и ливень: Киев накрыла непогода
В Киеве сильная гроза с ливнем, градом и молниями, что заставило власти объявить желтый уровень опасности и посоветовать жителям города искать укрытие на случай воздушной тревоги.
На Закарпатье из-за оползня повреждена дорога государственного значения
Сильные ливни вызвали оползни на Закарпатье, повредив лесные дороги и национальную трассу.
В этом году урожай составит около 77 млн тонн - нардеп
Нынешний урожай в Украине ожидается на уровне 77 миллионов тонн, что примерно на 30% меньше довоенного урожая, который превышал 100 миллионов тонн, из-за отказа фермеров от интенсивных технологий выращивания и снижения урожайности с гектара.
Старт весенней посевной в Украине: уже засеяно более 470 тыс. гектаров
Сейчас в Украине засеяно более 470 000 гектаров, причем больше всего зерновых засеяно в Одесской области, поскольку весенняя посевная кампания начинается на фоне вызовов на деоккупированных и пострадавших от войны территориях.