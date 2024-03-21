Следил за Силами обороны: в Запорожье преподаватель вуза, работавший на фсб, получил 9 лет за решеткой

Еще один информатор фсб, который следил за Силами обороны в Запорожье получил тюремный срок. За сотрудничество со следствием предателю присудили 9 лет за решеткой. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Злоумышленником оказался преподаватель местного высшего профессионального училища.

Для сбора разведывательной информации он обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, которая расположена в садовом товариществе вблизи южного фронта.

Оттуда российский информатор пытался обнаружить места дислокации подразделений ВСУ, используя бинокль и другую оптику.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил информатору фсб 9 лет тюрьмы. На основании материалов СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения) - резюмировали в СБУ.

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Дополнение

По данным следствия, вражеский приспешник поддерживал коммуникацию с оккупантами через "связного". Им оказался блогер прокремлевского Телеграм-канала, который находился во временно оккупированной части региона и работал на фсб.

Также на велосипеде он объезжал прилегающую местность, где фиксировал перемещение украинской военной техники.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в июле 2023 года во время его разведывательной "вылазки".

Напомним

Агента ФСБ россии, который следил за артиллерийскими позициями Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.