Слабые застройщики вынуждены будут покинуть рынок - депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Лидерство на рынке первичной недвижимости будут удерживать застройщики с именем и ресурсами. Более слабые компании вынуждены будут уйти из столицы в регионы или даже покинуть рынок. Об этом в своем блоге на сайте Mind написал член постоянной комиссии КГГА по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, депутат Киевсовета Николай Негрич.
"Самое важное, рынок в 2019 году станет организованным. Лидерство, как и раньше, будут удерживать застройщики с именем, историей и наличием ресурсов для реализации крупных проектов, предусматривающих комплексную застройку целых микрорайонов с одновременным развитием социальной инфраструктуры. Более слабые компании, не имеющие "финансовой подушки" для масштабных проектов, будут вынуждены переориентироваться на регионы или вовсе уйти с рынка", - считает Негрич.
В целом же среди главных тенденций рынка Негрич очертил следующие: отставание платежеспособного спроса от темпов строительства, рост себестоимости строительства, рост конкуренции между застройщиками и улучшение качественных характеристик новостроек.
Как сообщал УНН, ранее глава правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир также спрогнозировал постепенный уход с рынка жилищного строительства мелких компаний, которые не будут выдерживать конкуренции.
"Глобально рынок перенасыщен предложением. А денег у населения больше не становится. Снижать цену некуда - ни стройматериалы, ни топливо не дешевеют. Многие из мелких застройщиков уже балансируют на грани рентабельности, чтобы успеть продать построенное", - считает Кушнир.
По его словам, идет ужесточение правил игры, остается все меньше земли и большая налоговая нагрузка.
"В результате, через некоторое время мелкие компании просто исчезнут. Большие смогут удержаться за счет уже имеющихся объемов и накопленного "жирового запаса". Укрупнение рынка неизбежно, это естественный процесс. Уже со следующего года выход мелких компаний неизбежен", - пояснил Кушнир.