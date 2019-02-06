Слабкі забудовники змушені будуть покинути ринок – депутат

“Найважливіше, ринок у 2019 році стане організованішим. Лідерство, як і раніше, утримуватимуть забудовники з ім’ям, історією і наявністю ресурсів для реалізації великих проектів, які передбачають комплексну забудову цілих мікрорайонів з одночасним розвитком соціальної інфраструктури. Слабші компанії, що не мають "фінансової подушки" для масштабних проектів, будуть змушені переорієнтуватися на регіони або зовсім піти з ринку”, — вважає Негрич.

Загалом же серед головних тенденцій ринку Негрич окреслив наступні: відставання платоспроможного попиту від темпів будівництва, зростання собівартості будівництва, зростання конкуренції між забудовниками та покращення якісних характеристик новобудов.

Як повідомляв УНН, раніше голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір також спрогнозував поступовий відхід з ринку житлового будівництва дрібних компаній, які не витримуватимуть конкуренції.

“Глобально ринок перенасичений пропозицією. А грошей у населення більше не стає. Знижувати ціну нікуди — ні будматеріали, ні паливо не дешевшають. Багато з дрібних забудовників вже балансують на межі рентабельності, аби встигнути продати побудоване”, - вважає Кушнір.

За його словами, йде посилення правил гри, залишається все менше землі та велике податкове навантаження.

“У результаті, через якийсь час дрібні компанії просто зникнуть. Великі зможуть втриматися за рахунок уже наявних обсягів і накопиченого "жирового запасу“. Укрупнення ринку неминуче, це природний процес. Уже з наступного року вихід дрібних компаній неминучий", - пояснив Кушнір.