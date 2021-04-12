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Sky News показали репортаж о новом полевом лагере российских военных у границы с Украиной

Sky News показали репортаж о новом полевом лагере российских военных у границы с Украиной

Киев  •  УНН

 • 18499 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Британский телеканал Sky News опубликовал репортаж о новом полевом лагере российских военных на границе с Украиной в Воронежской области, передает УНН.

Детали

По данным журналистов, на железнодорожной станции Масловка к югу от российского города Воронежа есть небольшой военный городок, несколько грузовиков и палатка.

Так, корреспондентам удалось заснять издалека ряды камуфляжных палаток и военной техники. На входе в лагерь висит надпись “Тяжело в учении, легко в бою”, говориться в репортаже. Один из солдатов, опознавший в журналистах иностранцев, сказал им: “Привет, шпионы”.

Дополнение

Россия на границе с Украиной в Воронежской области развернула новый полевой лагерь. К такому выводу пришла расследовательская группа Conflict Intelligence Team, проанализировав видео движения российской техники из социальных сетей и сервиса отслеживания вагонов gdevagon.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, накануне в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

Украинские Национальные Новости

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