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Sky News показали репортаж про новий польовий табір російських військових на кордоні з Україною

Sky News показали репортаж про новий польовий табір російських військових на кордоні з Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Британський телеканал Sky News опублікував репортаж про новий польовий табір російських військових на кордоні з Україною у Воронезькій області, передає УНН.

Деталі

За даними журналістів, на залізничній станції Масловка на південь від російського міста Воронежа є невелике військове містечко, кілька вантажівок і намет.

Так, кореспондентам вдалося зняти здалеку ряди камуфляжних наметів і військової техніки. На вході в табір висить напис "Важко в навчанні, легко в бою", говориться в репортажі. Один з солдатів, упізнав у журналістах іноземців, сказав їм: "Привіт, шпигуни".

Доповнення

Росія на кордоні з Україною у Воронезькій області розгорнула новий польовий табір. До такого висновку дійшла група розслідувачів Conflict Intelligence Team, проаналізувавши відео руху російської техніки з соціальних мереж і сервісу відстеження вагонів gdevagon.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Відзначимо, напередодні у Кремлі заявили, відповідаючи на питання про розміщення ЗС РФ біля кордонів України, що збройні сили РФ знаходяться "в тих районах країни, де це необхідно, і будуть розташовуватися там, поки керівництво вважає це за доцільне".

При цьому прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков в черговий раз запевнив, що "Росія нікому не загрожувала і не загрожує і ні для кого не становить загрози".

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія "пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ". Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито "підвищена активність збройних сил інших країн".

А секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв'ю виданню "Комерсант", що Москва нібито "не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі".

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