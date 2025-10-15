Скрывал таможенную стоимость меха, но в итоге — потерял 10 млн грн: предприниматель погорел на попытке сэкономить

$41.750.14
48.240.10
ukenru
15 октября, 10:41 • 15754 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 30535 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 25470 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 25874 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 23248 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 18532 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 17677 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33790 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 33818 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13846 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
69%
754мм
Популярные новости
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 37677 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 22097 просмотра
Штрафы за неиспользование водителями ремней безопасности выросли в 10 раз - Нацполиция15 октября, 09:06 • 17332 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 19026 просмотра
Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg11:46 • 8328 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 19106 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 37761 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 33786 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 33814 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 59258 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Германия
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15:48 • 2564 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 61027 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 40035 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 42161 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 49094 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Еврофайтер Тайфун
Сериал

Скрывал таможенную стоимость меха, но в итоге — потерял 10 млн грн: предприниматель погорел на попытке сэкономить

Киев • УНН

 • 1038 просмотра

Руководитель украинской фабрики пытался ввезти 6,3 тонны меха бобра из Евросоюза по заниженной стоимости. Словацкие таможенники обнаружили, что реальная стоимость груза значительно выше, что привело к изъятию меха на 10 миллионов гривен.

Скрывал таможенную стоимость меха, но в итоге — потерял 10 млн грн: предприниматель погорел на попытке сэкономить

Попытка ввезти «сушеные меховые шкурки бобра» весом 6,3 тонны оказалась сложнее, чем планировал делец. Пограничник отправил запрос, и на основании ответа со стороны Словакии установили — перемещаемый с территории Евросоюза груз значительно дороже.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

Детали

На границе со Словакией пограничники составили протокол о нарушении таможенных правил в отношении продукции, которую пытался ввезти руководитель украинской фабрики. 47-летний предприниматель из Закарпатья пытался ввезти в Украину по заниженной таможенной стоимости крупную партию меха.

Согласно товаросопроводительным документам, в полуприцепе были "сушеные меховые шкурки бобра" в общем количестве 59 мешков, весом 6,3 тонны, стоимостью почти 100 тыс. долларов.

- информирует пресс-служба Гостаможенного ведомства.

Далее началась проверка.

В рамках международного взаимодействия был направлен запрос в таможенные органы Словакии. Полученный ответ поражал — перемещаемый груз имел значительно большую стоимость. Руководитель отечественной меховой фабрики пытался скрывать от таможенного контроля стоимость, предоставив таможне документы с ложными сведениями. Но в результате — потерял партию меха бобра на 10 млн грн.

Сейчас меховые шкурки бобра, в общем количестве 10173 шт., изъяты до решения суда.

Напомним

Игорь Тележников

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Закарпатская область
Словакия
Украина