Скрывал таможенную стоимость меха, но в итоге — потерял 10 млн грн: предприниматель погорел на попытке сэкономить
Киев • УНН
Руководитель украинской фабрики пытался ввезти 6,3 тонны меха бобра из Евросоюза по заниженной стоимости. Словацкие таможенники обнаружили, что реальная стоимость груза значительно выше, что привело к изъятию меха на 10 миллионов гривен.
Попытка ввезти «сушеные меховые шкурки бобра» весом 6,3 тонны оказалась сложнее, чем планировал делец. Пограничник отправил запрос, и на основании ответа со стороны Словакии установили — перемещаемый с территории Евросоюза груз значительно дороже.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
Детали
На границе со Словакией пограничники составили протокол о нарушении таможенных правил в отношении продукции, которую пытался ввезти руководитель украинской фабрики. 47-летний предприниматель из Закарпатья пытался ввезти в Украину по заниженной таможенной стоимости крупную партию меха.
Согласно товаросопроводительным документам, в полуприцепе были "сушеные меховые шкурки бобра" в общем количестве 59 мешков, весом 6,3 тонны, стоимостью почти 100 тыс. долларов.
Далее началась проверка.
В рамках международного взаимодействия был направлен запрос в таможенные органы Словакии. Полученный ответ поражал — перемещаемый груз имел значительно большую стоимость. Руководитель отечественной меховой фабрики пытался скрывать от таможенного контроля стоимость, предоставив таможне документы с ложными сведениями. Но в результате — потерял партию меха бобра на 10 млн грн.
Сейчас меховые шкурки бобра, в общем количестве 10173 шт., изъяты до решения суда.