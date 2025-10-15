Приховував митну вартість хутра, але в результаті - втратив 10 млн грн: підприємець погорів на спробі зекономити
Київ • УНН
Керівник української фабрики намагався ввезти 6,3 тонни хутра бобра з Євросоюзу за заниженою вартістю. Словацькі митники виявили, що реальна вартість вантажу значно вища, що призвело до вилучення хутра на 10 мільйонів гривень.
Спроба завести "сушені хутрові шкурки бобра" вагою 6,3 тонн, виявилась більш складною, ніж планував ділок. Прикордонник відправили запит, і на основі відповіді з боку Словаччини, встановили - переміщуваний з території Євросоюзу вантаж значно дорожче.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.
Деталі
На кордоні зі Словаччиною, прикордонники склали протокол про порушення митних правил стосовно продукції, яку намагався ввезти керівник української фабрики. 47-річний підприємець з Закарпаття, намагався завезти в Україну за заниженою митною вартістю велику партію хутра.
Згідно товаросупровідних документів, у напівпричепі були "сушені хутрові шкурки бобра" в загальній кількості 59 мішків, вагою 6,3 тонн, вартістю майже 100 тис. доларів.
Далі почалась перевірка.
У рамках міжнародної взаємодії був направлений запит до митних органів Словаччини. Отримана відповідь вражала - переміщуваний вантаж мав значно більшу вартість.Керівник вітчизняної хутрової фабрики намагався приховувати від митного контролю вартість, надавши митниці документи з неправдивими відомостями. Але в результаті - втратив партію хутра бобра на 10 млн грн.
Наразі хутрові шкурки бобра, у загальній кількості 10173 шт., вилучено до рішення суду.