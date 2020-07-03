Сокращение спроса на работников: из-за карантина вакансий в службе занятости стало меньше на 38%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Вследствие карантина в Украине произошло сокращение спроса на работников. Так, по состоянию на 1 июля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 58 тысяч, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Государственном центре занятости.
"Ожидалось, что в 2020 году наибольший дефицит кадров будет наблюдаться в промышленности, в торговле, в образовании и на транспорте. Однако, вследствие карантина, произошло сокращение спроса на работников и рост зарегистрированной безработицы, а также структурные изменения на рынке труда, связанные с приостановлением работы предприятий и организаций. В целом по Украине на 1 июля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 58 тыс. единиц, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года", - сказано в сообщении.
Отмечается, что средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7000 гривен.
Так, по состоянию на 1 июля 2020 года структура вакансий является следующей:
По видам экономической деятельности:
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- 18% - в перерабатывающей промышленности;
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- 14% - в сфере торговли;
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- 10% - в сфере транспорта и курьерской деятельности;
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- 8% - в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;
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- 8% - в сфере здравоохранения;
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- 8% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
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- 7% - в образовании.
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По профессиональным группам:
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- 20% - для квалифицированных рабочих с инструментом (швея, слесарь-ремонтник, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, монтер пути, маляр, слесарь-электрик, столяр);
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- 17% - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист, оператор заправочных станций, токарь, водитель троллейбуса, дорожный рабочий, водитель трамвая, оператор станков, машинист экскаватора, фрезеровщик);
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- 15% - для работников сферы торговли и услуг (продавец продовольственных и непродовольственных товаров, повар, продавец-консультант, младшая сестра, охранник, полицейской, официант, бармен);
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- 13% - представителей самых простых профессий (подсобный рабочий, уборщик территорий, грузчик, укладчик-упаковщик, кладовщик, рабочий по благоустройству, кухонный рабочий, курьер);
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- 12% - для профессионалов (инспектор, провизор, инженер, инспектор, экономист, врач, учитель, воспитатель, специалист государственной службы, юрисконсульт);
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- 11% - для специалистов (бухгалтер, сестра медицинская, специалист, фармацевт, воспитатель, электрик участка, инспектор, механик, электромеханик, техник, фельдшер);
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- 6% - для руководителей, менеджеров (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, главный специалист, мастер, начальник отдела почтовой связи, заведующий складом).
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Сообщается, что возможности по трудоустройству безработных остаются ограниченными.
"Количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, по состоянию на 1 июля 2020 года, составляет - 517,7 тыс. человек, что на 80% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Украине с начала карантина состоянию на 1 июля зарегистрировано более 324 тыс. безработных, большинство из них составляют работники сферы торговли и услуг.