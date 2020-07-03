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Сокращение спроса на работников: из-за карантина вакансий в службе занятости стало меньше на 38%

Сокращение спроса на работников: из-за карантина вакансий в службе занятости стало меньше на 38%

Киев  •  УНН

 • 27606 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Вследствие карантина в Украине произошло сокращение спроса на работников. Так, по состоянию на 1 июля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 58 тысяч, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента  УНН сообщили в Государственном центре занятости.

"Ожидалось, что в 2020 году наибольший дефицит кадров будет наблюдаться в промышленности, в торговле, в образовании и на транспорте. Однако, вследствие карантина, произошло сокращение спроса на работников и рост зарегистрированной безработицы, а также структурные изменения на рынке труда, связанные с приостановлением работы предприятий и организаций. В целом по Украине на 1 июля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 58 тыс. единиц, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7000 гривен.

Так, по состоянию на 1 июля 2020 года структура вакансий является следующей:

По видам экономической деятельности:

  • 18% - в перерабатывающей промышленности;
  • 14% - в сфере торговли;
  • 10% - в сфере транспорта и курьерской деятельности;
  • 8% - в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;
  • 8% - в сфере здравоохранения;
  • 8% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
  • 7% - в образовании.

По профессиональным группам:

  • 20% - для квалифицированных рабочих с инструментом (швея, слесарь-ремонтник, электромонтер, электрогазосварщик, слесарь-сантехник, монтер пути, маляр, слесарь-электрик, столяр);
  • 17% - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, тракторист, оператор заправочных станций, токарь, водитель троллейбуса, дорожный рабочий, водитель трамвая, оператор станков, машинист экскаватора, фрезеровщик);
  • 15% - для работников сферы торговли и услуг (продавец продовольственных и непродовольственных товаров, повар, продавец-консультант, младшая сестра, охранник, полицейской, официант, бармен);
  • 13% - представителей самых простых профессий (подсобный рабочий, уборщик территорий, грузчик, укладчик-упаковщик, кладовщик, рабочий по благоустройству, кухонный рабочий, курьер);
  • 12% - для профессионалов (инспектор, провизор, инженер, инспектор, экономист, врач, учитель, воспитатель, специалист государственной службы, юрисконсульт);
  • 11% - для специалистов (бухгалтер, сестра медицинская, специалист, фармацевт, воспитатель, электрик участка, инспектор, механик, электромеханик, техник, фельдшер);
  • 6% - для руководителей, менеджеров (менеджер по сбыту, главный бухгалтер, главный специалист, мастер, начальник отдела почтовой связи, заведующий складом).

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Сообщается, что возможности по трудоустройству безработных остаются ограниченными.

"Количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, по состоянию на 1 июля 2020 года, составляет - 517,7 тыс. человек, что на 80% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Украине с начала карантина состоянию на 1 июля зарегистрировано более 324 тыс. безработных, большинство из них составляют работники сферы торговли и услуг.

Украинские Национальные Новости

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