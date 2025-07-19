"Скорая" в Днепре врезалась в столб: медик погиб, двое травмированы
Киев • УНН
В Днепре 19 июля около 5 утра автомобиль скорой помощи выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Один медработник погиб на месте, еще двое получили травмы.
В Днепре утром автомобиль скорой помощи врезался в столб, один медработник погиб на месте, еще двое получили травмы, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области в субботу, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 19 июля около 5 утра на проспекте Богдана Хмельницкого города Днепра.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Обстоятельства происшествия выясняются.
В Киеве произошло масштабное ДТП с участием "скорой": среди пострадавших - беременная водитель легковушки13.06.24, 18:47 • 15725 просмотров