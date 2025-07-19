"Швидка" у Дніпрі врізалася у стовп: медик загинув, двоє травмованих

У Дніпрі вранці автомобіль швидкої допомоги врізався у стовп, один медпрацівник загинув на місці, ще двоє отримали травми, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області у суботу, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 19 липня близько 5-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького міста Дніпра.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. У результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень - повідомили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини події з’ясовуються.

У Києві сталась масштабна ДТП за участі "швидкої": серед постраждалих - вагітна водійка легковика