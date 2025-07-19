"Швидка" у Дніпрі врізалася у стовп: медик загинув, двоє травмованих
Київ • УНН
У Дніпрі 19 липня близько 5 ранку автомобіль швидкої допомоги виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. Один медпрацівник загинув на місці, ще двоє отримали травми.
У Дніпрі вранці автомобіль швидкої допомоги врізався у стовп, один медпрацівник загинув на місці, ще двоє отримали травми, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області у суботу, пише УНН.
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ДТП сталася 19 липня близько 5-ї ранку на проспекті Богдана Хмельницького міста Дніпра.
Попередньо встановлено, що водій автомобіля швидкої допомоги під час руху виїхав за межі проїжджої частини та врізався у стовп. У результаті один з медпрацівників отримав смертельні травми та загинув на місці. Інший медпрацівник та водій зазнали тілесних ушкоджень
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Обставини події з’ясовуються.
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