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Стекло из Китая и нехватка строительных смесей: как война повлияла на рынок стройматериалов

Стекло из Китая и нехватка строительных смесей: как война повлияла на рынок стройматериалов

Киев • УНН

 • 357153 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. На тех территориях, где это возможно, постепенно возобновляется строительство. И хотя говорить об объемах, которые были до полномасштабного вторжения, не приходится, но отрасль нуждается во все большем и большем количестве материалов. Как ранее рассказывали УНН представители крупнейших застройщиков, отрасль столкнулась с нехваткой некоторых материалов. Некоторые из компаний обращались в крупнейшие строительные магазины, которые имели определенные запасы на складах. УНН поинтересовался, какая ситуация сейчас на рынке стройматериалов.

Цитата

«Конечно, боевые действия оказали существенное влияние на украинский рынок строительных материалов. Часть производств была уничтожена или повреждена в результате обстрелов, а целый ряд предприятий оказался на оккупированной территории. К тому же военное вторжение и блокирование украинских портов привело к разрушению многих цепочек поставок. Это повлекло за собой дополнительное давление как на сроки и стоимость поставок товаров, так и на ассортимент», - рассказал директор направления строительных материалов сети торговых центров "Эпицентр" Сергей Будников и подчеркнул, что им удалось избежать существенного дефицита стройтоваров, ведь были значительные запасы.

Детали

Также в сети проводят активную работу по диверсификации поставок. Способствовал также и спад спроса на эту категорию товаров в условиях снижения объемов капитального строительства и доходов населения.

«Например, в первый месяц войны продажи керамической плитки и других половых покрытий сократились на 66%, мебели — на 57%, а строительных материалов — на 47%. Об этом говорится в исследовании, проведенном сетью ТЦ "Эпицентр". В апреле и мае ситуация улучшилась, и хотя динамика продаж большинства товарных категорий, связанных со строительством и ремонтом, остается отрицательной, однако темпы падения в основном не превышают 15-20%», - отмечают в сети.

Динамика продаж стройматериалов остается отрицательной и сейчас. Особенно это касается сегментов газоблоков и цементов.

«Если говорить о конкретных товарных категориях, с поставкой которых с начала войны были определенные сложности, то здесь нужно выделить гипсокартон, утеплитель, сухие строительные смеси на гипсовой основе, стекло и облицовочный кирпич. Но по большинству товарных групп кризисного дефицита не наблюдается. Обеспечить наличие гипсокартона в сети позволила переориентация на импорт из Европы. Стекло стали завозить из Турции и Китая, а производство утеплителя нарастили украинские предприятия. Несколько сложнее ситуация с сухими строительными смесями на гипсовой основе. Производство этой категории товара в Украине было уничтожено, а нынешние объемы импорта пока не позволяют удовлетворить существующий на рынке спрос», - рассказал Будников.

Контекст

Крупнейшие застройщики столицы с начала лета начали возобновлять работы на стройплощадках. Но столкнулись с нехваткой рабочих рук и некоторых видов материалов, в частности, стекла и изделий из него, утеплителей, керамоблоков, а также металла, смесей для отделочных работ и т.д.

Дефицит возник из-за нарушения цепей доставки, отказа от российских и белорусских товаров, а также остановки работы некоторых украинских производителей.

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