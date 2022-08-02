Стекло из Китая и нехватка строительных смесей: как война повлияла на рынок стройматериалов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. На тех территориях, где это возможно, постепенно возобновляется строительство. И хотя говорить об объемах, которые были до полномасштабного вторжения, не приходится, но отрасль нуждается во все большем и большем количестве материалов. Как ранее рассказывали УНН представители крупнейших застройщиков, отрасль столкнулась с нехваткой некоторых материалов. Некоторые из компаний обращались в крупнейшие строительные магазины, которые имели определенные запасы на складах. УНН поинтересовался, какая ситуация сейчас на рынке стройматериалов.
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«Конечно, боевые действия оказали существенное влияние на украинский рынок строительных материалов. Часть производств была уничтожена или повреждена в результате обстрелов, а целый ряд предприятий оказался на оккупированной территории. К тому же военное вторжение и блокирование украинских портов привело к разрушению многих цепочек поставок. Это повлекло за собой дополнительное давление как на сроки и стоимость поставок товаров, так и на ассортимент», - рассказал директор направления строительных материалов сети торговых центров "Эпицентр" Сергей Будников и подчеркнул, что им удалось избежать существенного дефицита стройтоваров, ведь были значительные запасы.
Детали
Также в сети проводят активную работу по диверсификации поставок. Способствовал также и спад спроса на эту категорию товаров в условиях снижения объемов капитального строительства и доходов населения.
«Например, в первый месяц войны продажи керамической плитки и других половых покрытий сократились на 66%, мебели — на 57%, а строительных материалов — на 47%. Об этом говорится в исследовании, проведенном сетью ТЦ "Эпицентр". В апреле и мае ситуация улучшилась, и хотя динамика продаж большинства товарных категорий, связанных со строительством и ремонтом, остается отрицательной, однако темпы падения в основном не превышают 15-20%», - отмечают в сети.
Динамика продаж стройматериалов остается отрицательной и сейчас. Особенно это касается сегментов газоблоков и цементов.
«Если говорить о конкретных товарных категориях, с поставкой которых с начала войны были определенные сложности, то здесь нужно выделить гипсокартон, утеплитель, сухие строительные смеси на гипсовой основе, стекло и облицовочный кирпич. Но по большинству товарных групп кризисного дефицита не наблюдается. Обеспечить наличие гипсокартона в сети позволила переориентация на импорт из Европы. Стекло стали завозить из Турции и Китая, а производство утеплителя нарастили украинские предприятия. Несколько сложнее ситуация с сухими строительными смесями на гипсовой основе. Производство этой категории товара в Украине было уничтожено, а нынешние объемы импорта пока не позволяют удовлетворить существующий на рынке спрос», - рассказал Будников.
Контекст
Крупнейшие застройщики столицы с начала лета начали возобновлять работы на стройплощадках. Но столкнулись с нехваткой рабочих рук и некоторых видов материалов, в частности, стекла и изделий из него, утеплителей, керамоблоков, а также металла, смесей для отделочных работ и т.д.
Дефицит возник из-за нарушения цепей доставки, отказа от российских и белорусских товаров, а также остановки работы некоторых украинских производителей.