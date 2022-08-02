Скло з Китаю та нестача будівельних сумішей: як війна вплинула на ринок будматеріалів

Цитата

«Звичайно, бойові дії суттєво вплинули на український ринок будівельних матеріалів. Частина виробництв була знищена чи пошкоджена внаслідок обстрілів, а ціла низка підприємств опинилася на окупованій території. До того ж військове вторгнення та блокування українських портів призвело до руйнування багатьох ланцюжків поставок. Це спричинило додатковий тиск як на терміни та вартість постачання товарів, так і на асортимент», - розповів директор напряму будівельних матеріалів мережі торгових центрів "Епіцентр" Сергій Будніков та підкреслив, що їм вдалося уникнути суттєвого дефіциту будтоварів, адже були значні запаси.

Деталі

Також у мережі проводять активну роботу з диверсифікації поставок. Сприяв також і спад попиту на цю категорію товарів в умовах зниження об’ємів капітального будівництва та доходів населення.

«Наприклад, у перший місяць війни продажі керамічної плитки та інших покриттів для підлоги скоротилися на 66%, меблів — на 57%, а будівельних матеріалів — на 47%. Про це йдеться у дослідженні, проведеному мережею ТЦ "Епіцентр". У квітні й травні ситуація покращилася, і хоча динаміка продажів більшості товарних категорій, пов’язаних з будівництвом та ремонтом, залишається негативною, проте темпи падіння в основному не перевищують 15-20%», - зазначають у мережі.

Динаміка продажів будматеріалів залишається негативною і зараз. Особливо це стосується сегментів газоблоку та цементу.

«Якщо говорити про конкретні товарні категорії, з постачанням яких з початку війни були певні складнощі, то тут треба виділити гіпсокартон, утеплювач, сухі будівельні суміші на гіпсовій основі, скло та облицювальну цеглу. Але наразі по більшості товарних груп кризового дефіциту не спостерігається. Забезпечити наявність гіпсокартону в мережі дозволила переорієнтація на імпорт з Європи. Скло почали завозити з Туреччини та Китаю, а виробництво утеплювача наростили українські підприємства. Дещо складніше ситуація з сухими будівельними сумішами на гіпсовій основі. Виробництво цієї категорії товару в Україні було знищено, а нинішні об’єми імпорту поки що не дозволяють задовольнити існуючий на ринку попит», - розповів Будніков.

Контекст

Найбільші забудовники столиці з початку літа почали відновлювати роботи на будмайданчиках. Але зіткнулися з нестачею робочих рук та деяких видів матеріалів, зокрема, скла та виробів з нього, утеплювачів, керамоблоків, а також металу, сумішей для оздоблювальних робіт тощо.

Дефіцит виник через порушення ланцюгів доставки, відмову від російських та білоруських товарів, а також зупинку роботи деяких українських виробників.