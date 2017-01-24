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Складское помещение горело ночью в Киеве

Складское помещение горело ночью в Киеве

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня, 24 января ночью в одном из складских помещений столицы произошел пожар. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.

Так, 24 января, в 04:06 спасателям поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: г. Киев, Оболонский район, пр-кт Бандеры, 20-А.

На месте происшествия спасателями установлено, что произошло загорание в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении на площади 200 кв.м. Пожар локализован в 05:05 и ликвидирован в 05:47.

На месте происшествия работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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