Складское помещение горело ночью в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня, 24 января ночью в одном из складских помещений столицы произошел пожар. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, 24 января, в 04:06 спасателям поступило сообщение о возгорании на складе по адресу: г. Киев, Оболонский район, пр-кт Бандеры, 20-А.
На месте происшествия спасателями установлено, что произошло загорание в отдельно стоящем двухэтажном складском помещении на площади 200 кв.м. Пожар локализован в 05:05 и ликвидирован в 05:47.
На месте происшествия работали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 32 человека личного состава подразделений ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве.
Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.