Складське приміщення горіло вночі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні, 24 січня вночі в одному з складських приміщень столиці сталася пожежа. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Києві.
Так, 24 січня, о 04 год. 06 хв. до рятувальників надійшло повідомлення про загорання в складі за адресою: м. Київ, Оболонський район, пр.-кт С.Бандери, 20-А.
На місці події рятувальниками встановлено, що сталося загорання в окремо розташованому двоповерховому складському приміщенні на площі 200 кв.м. Пожежу локалізовано о 05 год. 05 хв. та ліквідовано о 05 год. 47 хв.
На місці події працювало 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 чоловіки особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.
Загиблих та постраждалих немає, причина пожежі та збиток встановлюється.