Состав пригородных электропоездов Киевской области увеличен на 80 вагонов

"Укрзализныця", приняв во внимание пожелания пассажиров, увеличила составы пригородных электропоездов в Киевской области. Сегодня, 5 мая, в рейсы дополнительно отправились более 80 вагонов. Сейчас 22 поезда курсируют составом по 8 вагонов, 2 поезда - по 10 вагонов, 1 поезд - 7 вагонов и 9 поездов - в шестивагонных составе", - говорится в сообщении.

На протяжении последних двух недель ПАО "Укрзализныця" за счет проведения дополнительных ремонтов увеличила количество вагонов в поездах, курсирующих в пригородном сообщении Киевского и Фастовского обращения. Если по состоянию на 24 апреля 2017 года в указанных направлениях курсировало 23 поезда по 6 вагонов, то к 5 мая 2017 года шестивагонных поездов осталось только 9, а в других количество вагонов увеличено.

Как сообщал УНН 26 апреля, из Ковеля в Хелм поедет двухвагонный рельсовый автобус.