Склад приміських електропоїздів Київщини збільшено на 80 вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. 5 травня у рейси додатково відправилися понад 80 вагонів. Нині 22 поїзди курсують складом по 8 вагонів, 2 поїзди — по 10 вагонів, 1 поїзд — 7 вагонів та 9 поїздів — у шестивагонному складі. Про це передає УНН з посиланням на департамент інформаційної політики та зв'язків з громадськістю ПАТ "Українська залізниця".
"Укрзалізниця“, взявши до уваги побажання пасажирів, збільшила склади приміських електропоїздів у Київській області. Сьогодні, 5 травня, у рейси додатково відправилися понад 80 вагонів. Нині 22 поїзди курсують складом по 8 вагонів, 2 поїзди — по 10 вагонів, 1 поїзд — 7 вагонів та 9 поїздів — у шестивагонному складі", - йдеться у повідомленні.
Упродовж останніх двох тижнів ПАТ “Укрзалізниця” за рахунок проведення додаткових ремонтів збільшила кількість вагонів у поїздах, що курсують у приміському сполученні Київського та Фастівського обігу. Якщо станом на 24 квітня 2017 року за вказаними напрямками курсувало 23 поїзди по 6 вагонів, то станом на 5 травня 2017 року шестивагонних поїздів залишилося лише 9, а в інших — кількість вагонів збільшено.
Як повідомляв УНН 26 квітня, з Ковеля до Хелма поїде двовагонний рейковий автобус.